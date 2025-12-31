En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Choque múltiple en la vía Sopó – Briceño en plena salida de viajeros por Año Nuevo

Choque múltiple en la vía Sopó – Briceño en plena salida de viajeros por Año Nuevo

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucra a un bus de servicio intermunicipal, dos vehículos de carga pesada y un automóvil particular.

