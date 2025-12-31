Choque múltiple en la vía Sopó – Briceño en plena salida de viajeros por Año Nuevo

En la mañana de este 31 de diciembre, en plena movilización de viajeros que se desplazan para recibir el Año Nuevo en distintos puntos del país, se registró un choque múltiple en la vía Sopó – Briceño, a la altura del Centro Comercial Arauco.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucra a un bus de servicio intermunicipal, dos vehículos de carga pesada y un automóvil particular. La emergencia obligó al cierre de una de las calzadas, mientras los organismos de socorro atienden la situación y evalúan posibles personas afectadas.

Las autoridades de tránsito hacen presencia en el lugar para regular la movilidad, que a esta hora presenta congestión vehicular en el sector. Se recomienda a los conductores transitar con precaución, atender las indicaciones de las autoridades y, de ser posible, tomar rutas alternas mientras se normaliza la circulación.