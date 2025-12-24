Así está operando la Terminal de Transportes de Bucaramanga este 24 de diciembre

La Terminal de Transportes de Bucaramanga, ubicada al suroccidente de la ciudad, opera con normalidad hoy 24 de diciembre. Desde horas de la mañana han ingresado 198 vehículos con 3.133 pasajeros, los demás viajeros se han quedado en paradas alternas como Papi Quiero Piña y el Parque del Agua.

“Vemos que el flujo de pasajeros está comparativamente muy similar al del año pasado con una leve tendencia a tener más despachos”, confirmó Jaime Pérez, de la Terminal de Transportes de Bucaramanga.

Para esta temporada decembrina, la terminal de la capital santandereana cuenta con un monitoreo por parte de la Superintendencia de Transporte para asegurarse que los vehículos estén en óptimas condiciones.

Video: Panorama a esta hora en la Terminal de Transportes de Bucaramanga este 24 de diciembre. Todavía hay tiquetes, según confirman las autoridades. #VocesySonidos pic.twitter.com/99oj7MrgKF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 24, 2025

Respecto al paro armado que sucedió en los últimos días, dieron un parte de tranquilidad a los viajeros que temen viajar por las carreteras del país, “ese miedo por fortuna quedó superado, las empresas están despachando a todo destino, están habilitadas todas las rutas de nuestro departamento”, agregó Pérez.

La recomendación es a hacer uso del transporte formal y ser responsables con la vida, ya que, en otras circunstancias, con el transporte ilegal no se pueden conocer las condiciones técnico-mecánicas de los automotores, mientras que la Terminal de Transporte de Bucaramanga brinda garantías por medio de pruebas de alcoholimetría a los conductores y el control de lo que se está transportando dentro de los vehículos.

Cabe destacar, que el mayor día de movilidad en esta época fue ayer 23 de diciembre, fecha en la salieron de la ciudad 11.235 pasajeros e ingresaron 6.558 pasajeros a la Terminal de Transportes.


