Esto le costaría salir de rumba tras decreto por emergencia económica

Este miércoles 31 de diciembre de 2025 salió a la luz el nuevo decreto del Gobierno de Gustavo Petro con el que se anunciaron los impuestos que empezarán a regir desde el 1 de enero de 2026. Con la firma del decreto 1474 de 2025, entra en vigencia una reforma tributaria con la que el Gobierno nacional espera recaudar cerca de 11 billones de pesos, una cifra que ya empieza a generar impacto en el bolsillo de los colombianos.

Entre las medidas que más ruido han hecho están los cambios en las compras por internet. A partir de ahora, se aplicará IVA a las plataformas de comercio electrónico con sede en Estados Unidos, como Amazon. Hasta ahora, las compras inferiores a 200 dólares, es decir, unos 751.000 pesos, estaban exentas de este impuesto. Con el nuevo decreto, ese umbral baja a 50 dólares, alrededor de 187.000 pesos. A esto se suman los nuevos impuestos a licores y cigarrillos, que representan otro golpe directo al consumo.



Cuánto costará salir de rumba con los nuevos impuestos en 2026

Se ha creído falsamente que pequeñas dosis de alcohol sirven para la salud / Foto: AFP, referencia

La reforma establece un aumento del IVA a los licores del 5 % al 19 %. Esta medida aplica para vinos, rones, aguardientes, aperitivos y bebidas similares. La cerveza, por ahora, queda por fuera de este ajuste y mantendrá su IVA actual, al ser considerada por el Gobierno como un producto de alto consumo social.

Además del IVA, también se incrementa el impuesto al consumo de licores. A partir de 2026 se cobrará un 30 % sobre el valor de la botella, sumado a una tarifa adicional que varía según el grado de alcohol.



Con este panorama, un aguardiente de 750 ml que actualmente cuesta $50.000 tendría un aumento de $6.600 solo por el IVA. Si se suma el impuesto por grado de alcohol, teniendo en cuenta que un aguardiente estándar tiene 20°, el costo adicional sería de $9.918. En total, esa botella podría costar alrededor de $63.018 en 2026.

En el caso del ron, una botella de 750 ml que hoy vale $55.800 tendría un incremento de $7.400 por IVA y $11.970 por el impuesto asociado a sus 35° de alcohol. Así, su precio final rondaría los $70.470. Un whisky que actualmente cuesta $63.920 podría llegar a los $80.313 con los nuevos gravámenes.



Otros impuestos que empezarán a regir en 2026

Las cervezas, según el decreto, no tendrían variaciones y sus precios se mantendrían cercanos a los actuales. Sin embargo, otro golpe fuerte será para fumadores y usuarios de vapeadores. Las cajetillas de cigarrillos pasarán de pagar un impuesto de $2.100 a $11.200, mientras que los vapeadores y productos similares tendrán un gravamen del 30 %, más un impuesto de $2.000 por mililitro.

También habrá cambios en bienes de alto valor. Motos de alto cilindraje, yates, barcos, helicópteros y vehículos con precios superiores a 30.000 dólares pasarán de pagar un IVA del 16 % al 19 %.

Finalmente, el impuesto al patrimonio se cobrará desde los 2.094 millones de pesos libres de deudas, con tarifas que pueden llegar hasta el 5 % para los patrimonios más altos. Un escenario que anticipa un 2026 con mayores presiones para distintos sectores de la economía.