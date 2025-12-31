Aliste el bolsillo: así quedaron los impuestos a compras por Amazon, al trago y a los cigarrillos

Colombia tendrá nuevos impuestos desde este jueves 1 de enero, luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto 1474 de 2025, que contiene una reforma tributaria por 11 billones de pesos.



Impuestos al comprar por Internet

Una de las principales medidas es el establecimiento de IVA para los productos comprados a plataformas de comercio electrónico en Estados Unidos, como Amazon. En la actualidad, usted puede comprar sin IVA productos de menos de 200 dólares (751 mil pesos), pero ahora solo podrá comprar sin IVA productos de menos de 50 dólares (unos 187 mil pesos).

Impuestos para licores, cigarrillos y vapeadores

La reforma establece un aumento del IVA a los licores del 5 % al 19 %. Esto aplica para vinos, rones, aguardientes, aperitivos y similares, pero no aplicará para la cerveza, que seguirá con el mismo IVA. La cerveza no tendrá el aumento del IVA, ya que el Gobierno considera que es un producto de alto consumo social.

Además, se aumenta el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Ahora se cobrará un impuesto del 30 % por el valor de la botella, además de una tarifa que varía dependiendo del grado de alcohol.

Los cigarrillos pasarán de pagar un impuesto de 2.100 pesos por cajetilla a 11.200 pesos.



Finalmente, los vapeadores, sucedáneos del tabaco o imitadores, tendrán un impuesto del 30 % más un impuesto de 2.000 pesos por mililitro.

Siguen los impuestos a las apuestas en línea

En 2026 continuará el IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar por Internet, que estaba vigente desde enero de este año.



Impuestos a los bienes de lujo

Motos de alto cilindraje, yates, barcos y helicópteros pasarán de pagar IVA del 16 % al 19 %. En esta categoría también están incluidos los automóviles de más de 30 mil dólares.



Impuestos al patrimonio

Las nuevas tarifas del impuesto al patrimonio implican que se paga el impuesto a partir de los 2.094 millones de pesos libres de deudas en 2026. Los patrimonios más elevados pagarán hasta el 5 %.



Rango UVT Rango equivalente en pesos Tarifa marginal Impuesto 0 – 40.000 $0 – $2.094.960.000 0,0% $0 > 40.000 – 70.000 > $2.094.960.000 – $3.666.180.000 0,5% (Base gravable en pesos – $2.094.960.000) × 0,5% > 70.000 – 120.000 > $3.666.180.000 – $6.284.880.000 1,0% (Base gravable en pesos – $3.666.180.000) × 1% + $7.856.100 > 120.000 – 240.000 > $6.284.880.000 – $12.569.760.000 2,0% (Base gravable en pesos – $6.284.880.000) × 2% + $34.043.100 > 240.000 – 2.000.000 > $12.569.760.000 – $104.748.000.000 3,0% (Base gravable en pesos – $12.569.760.000) × 3% + $159.740.700 > 2.000.000 En adelante (> $104.748.000.000) 5,0% (Base gravable en pesos – $104.748.000.000) × 5% + $2.925.087.900

Impuestos a la banca

El Gobierno cobrará 15 puntos de sobretasa de renta adicional para los bancos del país y otras entidades financieras, lo que implica que la tarifa nominal de renta para el sector financiero llega al 50 %.

Amnistía tributaria

El Gobierno incluyó nuevamente la posibilidad de “legalizar” capitales y patrimonios ante la Dian pagando un impuesto de normalización del 19 %, una medida de amnistía que ya había sido incluida en anteriores reformas tributarias.