Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 9 de enero de 2026

El chance Caribeña Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su popularidad se explica por la regularidad de sus sorteos diarios y por su arraigo en la cultura popular, lo que lo convierte en una alternativa habitual para quienes buscan probar suerte y obtener un ingreso adicional.

Este juego se caracteriza por ofrecer apuestas accesibles, con valores que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir de manera exacta, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador de Caribeña Día hoy, viernes 9 de enero de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 9 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores!



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo del chance Caribeña Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., una vez finaliza la transmisión autorizada del sorteo, momento en el que los jugadores pueden verificar si su apuesta resultó ganadora.



Cómo se juega el chance

El chance Caribeña Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que estas coincidan con el resultado ganador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar

Una de las principales ventajas del chance Caribeña Día es la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que permite a cada jugador decidir cuánto invertir según su presupuesto:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio del chance Caribeña Día varía según el monto ganado. Sin embargo, existen documentos obligatorios que aplican en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

