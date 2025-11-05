Lotería de Manizales resultados del último sorteo hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

Publicidad
La emoción volvió a sentirse en todo el país con una nueva edición de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales y apreciados por los colombianos. El sorteo número 49267, realizado el miércoles 5 de noviembre de 2025, dejó miles de ganadores y reafirmó por qué esta lotería, con más de un siglo de historia, sigue siendo sinónimo de suerte, tradición y esperanza.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 5 de noviembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!
Además del premio principal, el sorteo entregó atractivos incentivos en diversas categorías, ampliando las posibilidades de ganar para jugadores de todo el país.
La Lotería de Manizales recuerda a sus jugadores que los resultados deben verificarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar errores al momento de reclamar los premios.
Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. (con posibles cambios en días festivos).
Cada compra contribuye al financiamiento de programas de salud en Colombia, reforzando el compromiso social que caracteriza a esta institución histórica.
Los ganadores tienen un plazo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Para hacerlo, deben presentar:
Más allá del azar, la Lotería de Manizales mantiene un firme compromiso con el bienestar del país. Parte de sus recursos se destinan a fortalecer el sistema de salud, impactando positivamente a miles de colombianos. Por eso, cada miércoles, este sorteo continúa siendo un símbolo de ilusión, tradición y solidaridad que transforma vidas.