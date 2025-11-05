Lotería de Manizales resultados del último sorteo hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país con una nueva edición de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales y apreciados por los colombianos. El sorteo número 49267, realizado el miércoles 5 de noviembre de 2025, dejó miles de ganadores y reafirmó por qué esta lotería, con más de un siglo de historia, sigue siendo sinónimo de suerte, tradición y esperanza.

Premio Mayor de la Lotería de Manizales

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 5 de noviembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!



Premios Secos

Además del premio principal, el sorteo entregó atractivos incentivos en diversas categorías, ampliando las posibilidades de ganar para jugadores de todo el país.

La Lotería de Manizales recuerda a sus jugadores que los resultados deben verificarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar errores al momento de reclamar los premios.



Cómo participar

Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. (con posibles cambios en días festivos).



Valor del billete completo: $12.000

$12.000 Valor de la fracción: $3.000

Cada compra contribuye al financiamiento de programas de salud en Colombia, reforzando el compromiso social que caracteriza a esta institución histórica.



Cómo reclamar los premios

Los ganadores tienen un plazo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Para hacerlo, deben presentar:



Billete original en buen estado

Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150 %)

RUT (requerido para premios de alto valor)

Un juego con propósito social

Más allá del azar, la Lotería de Manizales mantiene un firme compromiso con el bienestar del país. Parte de sus recursos se destinan a fortalecer el sistema de salud, impactando positivamente a miles de colombianos. Por eso, cada miércoles, este sorteo continúa siendo un símbolo de ilusión, tradición y solidaridad que transforma vidas.