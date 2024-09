Lotería de Medellín: premio mayor y secos del sorteo del 6 de septiembre de 2024

Estos son los resultados del sorteo 4750 de la Lotería de Medellín, que se llevó a cabo el 30 de agosto de 2024, que dejó como ganador del premio mayor al número ganador (en minutos) de la serie.

El premio mayor del sorteo alcanzó la suma de 15.000 millones de pesos. Además, se repartieron más de 760 millones en premios secos.

Premios secos de la Lotería de Medellín

Si no acertó en el premio mayor, no se desanime, ya que tiene la posibilidad de ganar en los premios secos. Estos premios ofrecen una alternativa, incluso si no se ha ganado el gran premio. Estos premios secos pueden ser una excelente oportunidad para obtener una buena ganancia sin necesidad de haber acertado el premio mayor.

Los apostadores tendrán mayores oportunidades de ganar gracias a estos premios que reparte más de 760 millones de pesos para darle más oportunidades a todos. Los secos se dividen en premios de 1.000, 700, 100, 50, 20 y 10 millones de pesos, los cuales podrá ver aquí: