Lotería de Medellín resultados del sorteo del viernes 8 de agosto de 2025

La Lotería de Medellín en esta ocasión entrega un premio mayor de 16.000 millones de pesos. Aquí los resultados completos de este viernes, 8 de agosto.

Logotipo de la Lotería de Medellín, que entrega más de 10.000 millones de pesos en premios y juega los viernes en Colombia.
Logo Lotería de Medellín
Lotería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 09:37 p. m.

El sorteo número 4795 de la Lotería de Medellín, realizado el viernes 8 de agosto de 2025, dejó una lluvia de premios en todo el país. El gran protagonista de la noche fue el premio mayor de $16.000 millones de pesos, que cambió la vida de un afortunado ganador. A esto se sumó una amplia lista de premios secos, que también repartieron millones en diferentes ciudades.

Número ganador del premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 8 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!

Premios secos: más opciones para ganar

La Lotería de Medellín no solo premia al número y serie del premio mayor. En este sorteo, varios apostadores también fueron beneficiados con importantes sumas en premios secos, destacando dos ganadores de $1.000 millones, uno en Envigado y otro en Tuluá.

Listado de premios secos destacados:

¿Cómo verificar los resultados?

Los jugadores pueden confirmar los números ganadores de forma segura a través de:

  • Página web oficial de la Lotería de Medellín
  • Canales de YouTube autorizados
  • Distribuidores oficiales

¿Cómo reclamar un premio?

Si su billete aparece entre los ganadores, debe seguir estos pasos:

  • Premios mayores a $5 millones
    Comuníquese a la línea gratuita nacional 018000 941160.
  • Premios de hasta $5 millones
    Acuda a la sede principal (Cra. 47 #49-12) o a un punto autorizado.

Documentos requeridos:

  • Cédula de ciudadanía o pasaporte vigente
  • Billete o fracción ganadora (física o electrónica)
  • Certificación bancaria a nombre del ganador

Todos los pagos se hacen exclusivamente por transferencia bancaria, garantizando la confidencialidad del ganador.

¿Cómo se juega la Lotería de Medellín?

Este sorteo tradicional combina un número de cuatro cifras y una serie. Para ganar el premio mayor se debe acertar ambas de forma exacta, aunque también existen premios por aproximaciones y categorías secundarias.

  • Valor del billete completo: $21.000 (tres fracciones)
  • Fracción individual electrónica: $7.000

Próximo sorteo

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes, ofreciendo nuevas oportunidades semana tras semana. El próximo sorteo podría ser la ocasión perfecta para tentar a la suerte.

