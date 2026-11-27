La Lotería de Medellín continúa con sus sorteos semanales y este viernes 27 de noviembre de 2026 tiene programada una nueva jornada, correspondiente al sorteo número 4863, que entrega un premio mayor de $16.000 millones.

El sorteo se realizará a las 11:00 p. m. y los participantes podrán consultar los resultados. En esa oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor de $16.000 millones, la Lotería de Medellín cuenta con 44 premios secos, distribuidos en diferentes categorías, con valores que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones.

Para comprobar si un billete resultó ganador, los participantes deben verificar tanto el número como la serie. Ambos datos son necesarios para identificar las combinaciones premiadas.



La entidad también recomienda consultar sus canales oficiales para confirmar los resultados y conocer las condiciones de cada premio.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que tengan un billete ganador deben presentar el billete original y un documento de identificación válido para iniciar el proceso de reclamación.

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El cobro debe realizarse de acuerdo con los procedimientos y los plazos establecidos por la entidad. Por esta razón, los ganadores deben consultar las condiciones vigentes y acudir a los puntos u oficinas autorizados para adelantar el trámite correspondiente.

¿Cuándo juega la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín realiza sus sorteos semanalmente, generalmente los viernes a las 11:00 p. m.. Los billetes pueden adquirirse a través de distribuidores autorizados y canales digitales.

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El próximo sorteo, correspondiente al número 4864, está programado para este viernes 4 de diciembre de 2026. Los interesados podrán seguir la transmisión y consultar posteriormente los números ganadores en los canales oficiales de la entidad.