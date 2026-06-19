En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Selección Colombia
Elecciones Presidenciales
Martha Peralta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy lunes 19 de junio de 2026

Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy lunes 19 de junio de 2026

Resultados oficiales de la Lotería del Risaralda del sorteo 2955 del 19 de junio de 2026: número ganador del premio mayor, premios especiales y lista completa de secos publicados por la entidad.

Resultados Lotería de Risaralda
Lotería de Risaralda
Foto: Lotería de Risaralda
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

La Lotería de Risaralda realizó su sorteo número 2955 el viernes 19 de junio de 2026. El premio mayor, con un valor de $2.333 millones, quedó en manos del billete con el número XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la gran ganadora del sorteo.

Premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio principal, la Lotería de Risaralda repartió una amplia variedad de premios secos con valores entre $30 millones y $300 millones, beneficiando a varios apostadores mediante categorías especiales como El Gordo de Risaralda, Ángel de la Suerte y La Escalera Millonaria.

Millonarios premios entregados en el sorteo

Con la realización del sorteo 2955, la Lotería de Risaralda volvió a entregar una importante suma de dinero entre sus participantes. Aunque el premio mayor concentró la atención de los apostadores, los premios secos permitieron que más jugadores tuvieran la posibilidad de resultar ganadores.

Los premios secundarios alcanzaron montos de hasta $300 millones, ampliando las oportunidades para quienes adquirieron su billete y acertaron las combinaciones premiadas.

¿Cómo verificar si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Los jugadores pueden confirmar si su billete obtuvo algún premio revisando los resultados oficiales publicados por la lotería. Para reclamar cualquier valor ganado es necesario que coincidan exactamente el número y la serie del billete con las combinaciones anunciadas durante el sorteo.

La recomendación para los participantes es conservar el billete en buen estado y verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la entidad.

Una de las loterías más tradicionales de Colombia

La Lotería de Risaralda mantiene su reconocimiento entre los sorteos más tradicionales del país gracias a sus jornadas semanales y a la variedad de premios que ofrece a los colombianos.

Publicidad

Los interesados en conocer más detalles del sorteo, consultar los resultados completos o revisar la transmisión oficial pueden acudir a los medios autorizados de la entidad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Risaralda

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad