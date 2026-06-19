Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy lunes 19 de junio de 2026

La Lotería de Risaralda realizó su sorteo número 2955 el viernes 19 de junio de 2026. El premio mayor, con un valor de $2.333 millones, quedó en manos del billete con el número XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la gran ganadora del sorteo.

Premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio principal, la Lotería de Risaralda repartió una amplia variedad de premios secos con valores entre $30 millones y $300 millones, beneficiando a varios apostadores mediante categorías especiales como El Gordo de Risaralda, Ángel de la Suerte y La Escalera Millonaria.

Millonarios premios entregados en el sorteo

Con la realización del sorteo 2955, la Lotería de Risaralda volvió a entregar una importante suma de dinero entre sus participantes. Aunque el premio mayor concentró la atención de los apostadores, los premios secos permitieron que más jugadores tuvieran la posibilidad de resultar ganadores.

Los premios secundarios alcanzaron montos de hasta $300 millones, ampliando las oportunidades para quienes adquirieron su billete y acertaron las combinaciones premiadas.



¿Cómo verificar si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Los jugadores pueden confirmar si su billete obtuvo algún premio revisando los resultados oficiales publicados por la lotería. Para reclamar cualquier valor ganado es necesario que coincidan exactamente el número y la serie del billete con las combinaciones anunciadas durante el sorteo.

La recomendación para los participantes es conservar el billete en buen estado y verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la entidad.

Una de las loterías más tradicionales de Colombia

La Lotería de Risaralda mantiene su reconocimiento entre los sorteos más tradicionales del país gracias a sus jornadas semanales y a la variedad de premios que ofrece a los colombianos.

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Los interesados en conocer más detalles del sorteo, consultar los resultados completos o revisar la transmisión oficial pueden acudir a los medios autorizados de la entidad.