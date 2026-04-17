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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 17 de abril de 2026

Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 17 de abril de 2026

El sorteo 5066 de la Lotería de Santander, realizado el viernes 17 de abril de 2026 en Bucaramanga, revise el resultado del premio mayor de $6.500 millones y otros premios.

Lotería de Santander
Lotería de Santander
Foto: Lotería de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

La Lotería de Santander llevó a cabo el sorteo 5066 en la noche del viernes 17 de abril de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en el país. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor, de 6.500 millones de pesos, correspondió al número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el billete más destacado de la noche.

Premios secos de la Lotería de Santander

Además del premio principal, el sorteo contó con un amplio plan de premios secos en diferentes categorías, ampliando las oportunidades de ganar para los participantes:

Resultados oficiales y verificación

Los resultados del sorteo fueron divulgados a través de los canales oficiales de la entidad, incluyendo una pieza gráfica con las combinaciones ganadoras y el listado de premios. Asimismo, el sorteo se realizó en la ciudad de Bucaramanga y fue transmitido por el Canal TRO.

Se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente su billete con los resultados oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.

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