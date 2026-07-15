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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 15 de julio de 2026

Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 15 de julio de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3307.

Hombre sorprendido y la Lotería del Meta de fondo.jpg
Lotería del Meta //
Foto: Facebook Lotería del Meta - Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

La Lotería del Meta realizó una nueva jornada de sorteos con millonarios premios para los jugadores en Colombia. En el sorteo 3307, celebrado el miércoles 15 de julio de 2026, el premio mayor quedó en manos del billete con el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el gran ganador de la noche.

Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3307

Además del premio mayor, la lotería entregó varios premios secos de diferentes categorías. A continuación, estos fueron los números favorecidos.

¿Cómo verificar si un billete de la Lotería del Meta fue ganador?

Para confirmar si un billete fue premiado, es indispensable verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Ambos datos deben corresponder de manera precisa para que el premio sea válido.

Asimismo, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Meta al momento de revisar los resultados y realizar el proceso de reclamación, con el fin de evitar errores o información falsa.

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