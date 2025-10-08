En vivo
Lotería del Valle resultado del miércoles 8 de octubre de 2025

Todos los premios completos y el mayor que entrega 9.000 millones de pesos de la Lotería del Valle en su último sorteo 4817.

Mujer y la Lotería del Valle de fondo.jpg
Lotería del Valle //
Fotos: Facebook Lotería del Valle - Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

La Lotería del Valle volvió a despertar la emoción en todo el país con la realización de su sorteo número 4817, efectuado el miércoles 18 de octubre de 2025. Con un premio mayor de $9.000 millones, este tradicional juego de azar mantuvo en vilo a miles de apostadores que sueñan con cambiar su destino.

Premio Mayor de la Lotería del Valle

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 8 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!

Premios Secos Entregados

Además del premio mayor, la Lotería del Valle distribuyó numerosos premios secos en distintas regiones del país, brindando oportunidades a muchos más jugadores.

Se recomienda a todos los participantes verificar cuidadosamente su número y serie en los canales oficiales de la Lotería del Valle para confirmar si resultaron ganadores.

Día y hora del sorteo

La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través del canal Telepacífico. Los sorteos se realizan con baloteras electroneumáticas, garantizando total transparencia y seguridad en cada resultado.

Cómo reclamar un premio

Los ganadores cuentan con 30 días hábiles para hacer efectivo su premio:

  • Premios menores a $20 millones: pueden cobrarse en puntos de venta oficiales o con loteros autorizados.
  • Premios superiores a $20 millones: deben reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería del Valle, ubicada en Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos:

  • Billete original firmado, con cédula y huella.
  • Fotocopia de la cédula.
  • Fotocopia del billete ganador.
  • Certificación bancaria.
  • Para premios mayores a $20 millones, también se solicita una certificación de autenticidad del proveedor impresor.

Una tradición que sigue vigente

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa siendo una de las favoritas de los colombianos. Cada miércoles, miles de personas se suman a esta tradición con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores y cumplir grandes sueños.

