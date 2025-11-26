Lotería del Valle, resultados del sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país con la realización del sorteo número 4824 de la Lotería del Valle, llevado a cabo el miércoles 26 de noviembre de 2025. Este tradicional juego, reconocido por su transparencia y por ofrecer algunos de los premios más atractivos del país, puso en disputa un Premio Mayor de $9.000 millones, cifra que semana tras semana alimenta la ilusión de miles de jugadores.

Premio Mayor de la Lotería del Valle

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 26 de noviembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!



Premios Secos del sorteo 4824

Además del premio principal, la Lotería del Valle distribuyó una amplia variedad de Premios Secos, beneficiando a participantes en diferentes regiones del país.



Recomendaciones para los jugadores

La Lotería del Valle recordó la importancia de verificar los billetes en los canales oficiales para confirmar si resultaron ganadores, pues los Premios Secos también ofrecen oportunidades significativas para muchos participantes.



Día y hora del sorteo

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de Telepacífico. El proceso utiliza baloteras electroneumáticas, una tecnología que garantiza transparencia y total seguridad en cada resultado.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores cuentan con 30 días hábiles para reclamar sus premios, siguiendo estas indicaciones:

Premios menores a $20 millones



Pueden reclamarse en puntos de venta autorizados o con loteros.

Premios superiores a $20 millones



Se reclaman en la sede oficial: calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos:



Billete original firmado, con cédula y huella

Fotocopia de la cédula

Fotocopia del billete ganador

Certificación bancaria

Para premios superiores a $20 millones: certificación de autenticidad del proveedor impresor

Una tradición que se mantiene

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa siendo una de las más queridas del país. Su historia de transparencia, tradición y esperanza sigue creciendo cada miércoles, cuando miles de jugadores apuestan por la posibilidad de transformar su vida con un solo número.