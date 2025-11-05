Lotería del Valle resultados del último sorteo hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

La expectativa volvió a sentirse en todo el país con la realización del sorteo número 4821 de la Lotería del Valle, efectuado el miércoles 5 de noviembre 2025. Este tradicional juego de azar, reconocido por su credibilidad y millonarios premios, entregó un premio mayor de $9.000 millones, una cifra que despierta cada semana la ilusión de miles de jugadores.

Premio Mayor de la Lotería del Valle

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 5 de noviembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!



Premios Secos entregados

Además del premio principal, la Lotería del Valle repartió múltiples Premios Secos en diferentes categorías, beneficiando a jugadores en todo el territorio nacional.



Recomendación para los jugadores

La Lotería del Valle invita a todos los participantes a revisar con atención su billete en los canales oficiales para confirmar si resultaron ganadores de algún premio.



Día y hora del sorteo

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico.

La lotería utiliza baloteras electroneumáticas, garantizando transparencia y seguridad en cada resultado.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores cuentan con 30 días hábiles para hacer efectivo su premio.



Premios menores a $20 millones

Se reclaman en puntos de venta autorizados o con loteros oficiales.

Premios mayores a $20 millones

Deben reclamarse en la sede de la Lotería del Valle: Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos

Billete original firmado, con cédula y huella.

Fotocopia de la cédula.

Fotocopia del billete ganador.

Certificación bancaria.

Para premios superiores a $20 millones: certificación de autenticidad del proveedor impresor.

Una tradición que sigue vigente

Con más de 4.000 sorteos en su historia, la Lotería del Valle continúa siendo una de las preferidas por los colombianos. Cada semana, miles de personas participan con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores de esta emblemática lotería regional.