Lotería del Valle resultados del último sorteo hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La expectativa volvió a sentirse en todo el país con la realización del sorteo número 4821 de la Lotería del Valle, efectuado el miércoles 5 de noviembre 2025. Este tradicional juego de azar, reconocido por su credibilidad y millonarios premios, entregó un premio mayor de $9.000 millones, una cifra que despierta cada semana la ilusión de miles de jugadores.
El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 5 de noviembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!
Además del premio principal, la Lotería del Valle repartió múltiples Premios Secos en diferentes categorías, beneficiando a jugadores en todo el territorio nacional.
La Lotería del Valle invita a todos los participantes a revisar con atención su billete en los canales oficiales para confirmar si resultaron ganadores de algún premio.
Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico.
La lotería utiliza baloteras electroneumáticas, garantizando transparencia y seguridad en cada resultado.
Los ganadores cuentan con 30 días hábiles para hacer efectivo su premio.
Deben reclamarse en la sede de la Lotería del Valle:
Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.
Con más de 4.000 sorteos en su historia, la Lotería del Valle continúa siendo una de las preferidas por los colombianos. Cada semana, miles de personas participan con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores de esta emblemática lotería regional.