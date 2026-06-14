Loterías de Boyacá, Cauca y Baloto: resultados sorteos hoy sábado 13 de junio

La jornada de sorteos de este sábado 13 de junio de 2026 dejó grandes premios y miles de ganadores en diferentes regiones del país. Juegos tradicionales como la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, Baloto repartieron más de 50.000 millones de pesos en premios, despertando la expectativa de miles de apostadores que ya revisan sus tiquetes para confirmar si la suerte estuvo de su lado.

Resultados de la Lotería de Boyacá, sorteo 4628

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 13 de junio de 2026 el sorteo 4628, en el que puso en juego un premio mayor de $15.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el número ganador del premio mayor fue el: 0669 de la serie 306.

Número ganador de la Lotería del Cauca, sorteo 2615

La Lotería del Cauca se llevó a cabo este sábado 13 de junio de 2026 el sorteo número 2615, en el que entregó un premio mayor de $8.000 millones. Como cada semana, miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados oficiales para conocer si la suerte los acompañó en una de las loterías más tradicionales de Colombia. Según confirmó la entidad organizadora, el número ganador del premio mayor fue el: 2293 de la serie 178.

Baloto y Revancha: resultados del 13 de junio de 2026

Baloto

Números Ganadores

Las balotas ganadoras para este sorteo fueron:



Balotas principales: 29 - 28 - 18 - 26 - 13.

Súper Balota (SB): 10.

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Revancha

Números Ganadores

Las balotas ganadoras para esta modalidad fueron:



Balotas principales: 22 - 37 - 38 - 35 - 42.

Súper Balota (SB): 12.

El sábado 13 de junio de 2026 volvió a evidenciar el gran interés que despiertan entre los colombianos las loterías y los sorteos de altos premios. Con bolsas acumuladas que superaron los 50.000 millones de pesos, miles de participantes en todo el país tuvieron la oportunidad de aspirar a convertirse en los próximos millonarios de Colombia.

