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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 10 de junio de 2026

Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 10 de junio de 2026

Conozca los resultados de las loterías del miércoles 10 de junio. El Baloto y la Revancha alcanzan nuevos acumulados millonarios tras una jornada de alta participación en Colombia.

Los logos de la Lotería del Valle, lotería del Meta, lotería de Manizales y Baloto, que juegan los miércoles.
Lotería del Valle, Lotería del Meta, Lotería de Manizales y Baloto
Foto: Composición Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

La noche del miércoles 10 de junio de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías del Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.

Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4959

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4959, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número 6641 de la serie 300, despachado a la ciudad de Medellín.

Lotería del Meta: resultados del sorteo 3231

El gran ganador del premio mayor de la Lotería del Meta fue el número: 3648 de la serie 036, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

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Lotería del Valle: Sorteo 4852

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4849. El número ganador del premio mayor fue el 5023 de la serie 155. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.

Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

  • Los números ganadores del sorteo de Baloto este miércoles 10 de junio de 2026 fueron: 27 - 05 - 18 - 03 - 17, Superbalota: 07.
  • Los números ganadores de Revancha este miércoles 10 de junio de 2026, por su parte, fueron: 41 - 07 - 35 - 14 - 22, Superbalota: 06.
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