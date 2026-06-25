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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 24 de junio de 2026

Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 24 de junio de 2026

Conozca los resultados de las loterías del miércoles 24 de junio. El Baloto y la Revancha alcanzan nuevos acumulados millonarios tras una jornada de alta participación en Colombia.

Los logos de la Lotería del Valle, lotería del Meta, lotería de Manizales y Baloto, que juegan los miércoles.
Lotería del Valle, Lotería del Meta, Lotería de Manizales y Baloto
Foto: Composición Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

La noche del miércoles 24 de junio de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías del Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.

Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4960

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4961, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número 2053 de la serie 067, despachado a la ciudad de Medellín.

Resultados completos de la Lotería de Manizales del miércoles 24 de junio

Lotería del Meta: resultados del sorteo 3304

El gran ganador del premio mayor de la Lotería del Meta fue el número: 5975 de la serie 143, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Resultados de la Lotería del Meta - 24 de junio.jpg

Lotería del Valle: Sorteo 4854

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4854. El número ganador del premio mayor fue el 3392 de la serie 129. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.

Resultados de la Lotería del Valle - 24 de junio.jpg

Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

  • Los números ganadores del sorteo de Baloto este miércoles 24 de junio de 2026 fueron: 12 - 14 - 30 - 36 - 43, Superbalota: 14.
Resultado de Baloto - 24 de junio.png

  • Los números ganadores de Revancha este miércoles 24 de junio de 2026, por su parte, fueron: 08 - 17 - 31 - 36 - 41, Superbalota: 09.
Resultado de Revancha - 24 de junio.png

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