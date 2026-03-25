Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 25 de marzo de 2026

La noche del miércoles 25 de marzo de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías de Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.



Lotería del Meta: resultados del sorteo 3292

El gran protagonista de la noche fue el número: 2745 de la serie 080, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4948

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4948, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número 6375 de la serie 067. despachado a la ciudad de Medellín.



Lotería del Valle: Sorteo 4841

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4839. El número ganador del premio mayor fue el 1414 de la serie 237. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.



Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

En el ámbito de los sorteos electrónicos, el Baloto (Sorteo 2617) no registró ganadores para el acumulado principal de $20.700 millones. Los números sorteados fueron 14 - 09 - 19 - 13 - 03, con la Superbalota 16.

En cuanto a la Revancha, los números fueron 41 - 42 - 25 - 36 - 22, con la Superbalota 16. Con un total de 14.038 ganadores en premios secundarios, el acumulado principal tampoco fue entregado, elevando la cifra para el próximo sorteo a $14.700 millones.