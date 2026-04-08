Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 8 de abril de 2026

La noche del miércoles 8 de abril de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías de Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.



Lotería del Meta: resultados del sorteo 3294

El gran protagonista de la noche fue el número: XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4950

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4950, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número XXXX de la serie XXX. despachado a la ciudad de Medellín.



Lotería del Valle: Sorteo 4843

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4843. El número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.



Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

Los números ganadores del sorteo de Baloto este miércoles 8 de abril de 2026 fueron: X - X - X - X - X y la Superbalota XX.

Los números ganadores de Revancha este miércoles 8 de abril de 2026, por su parte, fueron: X - X - X - X - X y la Superbalota XX.