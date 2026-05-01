MiLoto deja nuevo millonario en Córdoba con premio de $450 millones

El sorteo número 0528 de MiLoto convirtió a un nuevo colombiano en millonario, luego de que el premio mayor de $450 millones cayera en el departamento de Córdoba. Esta es la segunda ocasión en la historia del juego en la que este territorio resulta beneficiado con el acumulado principal.

El afortunado acertó la combinación ganadora compuesta por los números 13, 20, 32, 35 y 36, en un tiquete adquirido bajo la modalidad automática. La compra se realizó en un punto de venta de la red aliada Record, uno de los canales autorizados para la comercialización de este tipo de juegos en el país.

Más de 10.000 ganadores en un solo sorteo

Además del premio mayor, el sorteo dejó un balance significativo en todo el territorio nacional. En total, 10.941 personas resultaron ganadoras en diferentes categorías, lo que permitió la entrega de más de $545 millones en premios.

Este resultado refuerza la tendencia de MiLoto como uno de los juegos de azar con mayor frecuencia de premios en Colombia durante 2026. En lo corrido del año, el acumulado principal ha caído en 11 ocasiones, un indicador que lo posiciona entre las opciones más activas dentro del sector.



Impacto económico y aportes al sistema de salud

Desde su lanzamiento, MiLoto ha registrado cifras relevantes tanto en premiación como en transferencias al país. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 26 de abril de 2026, el juego ha entregado más de $48.994 millones en premios, lo que se traduce en 2.786.895 incentivos distribuidos entre los participantes.

Durante ese mismo periodo, también ha transferido más de $20.803 millones al sistema de salud colombiano, en cumplimiento de las obligaciones legales asociadas a los juegos de suerte y azar. Estos recursos contribuyen al financiamiento de programas y servicios en el sector sanitario.

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Cómo reclamar el premio de MiLoto

El nuevo ganador deberá seguir el procedimiento establecido para la reclamación del premio. Para ello, es necesario ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada de gestionar estos pagos, o consultar las condiciones detalladas a través del portal oficial de Baloto.

Canales para comprar MiLoto en Colombia

Los interesados en participar en próximos sorteos pueden adquirir sus tiquetes de forma digital, a través del sitio web oficial de Baloto, o de manera presencial en más de 43.000 puntos autorizados en el país.

Entre estos se encuentran las redes de SuperGIROS y otros operadores aliados, así como cadenas de grandes superficies que ofrecen el servicio en diferentes ciudades.

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Con este nuevo resultado, MiLoto mantiene su dinámica de premiación constante y continúa ampliando su impacto tanto en los jugadores como en el sistema de salud colombiano.