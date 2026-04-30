MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 30 de abril de 2026

El sorteo número 528 de MiLoto, realizado el jueves, 30 de abril de 2026, concluyó sin ganadores del premio mayor, lo que provocó que el acumulado ascienda a $400 millones para el próximo sorteo. De acuerdo con la información oficial del juego, los números ganadores fueron

MiLoto, operado por el Operador Nacional de Juegos, se ha consolidado como una de las opciones de juego más accesibles dentro del portafolio de loterías del país, gracias a su mecánica sencilla y a su bajo costo de participación. Los sorteos se realizan con frecuencia y permiten acumular premios cuando no hay ganadores en la categoría principal, lo que incrementa el interés de los jugadores.

Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar sus tiquetes únicamente en canales oficiales y mantener prácticas de juego responsable, recordando que estos juegos dependen completamente del azar.