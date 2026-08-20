MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 20 de agosto de 2026

El sorteo número 591 de MiLoto, jugado este jueves, 20 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $120 millones de pesos.

A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.

Números ganadores de MiLoto 20 de agosto (Sorteo 591)

La combinación ganadora del sorteo 591 de este jueves 20 de agosto de 2026 fue:

¿Cómo jugar MiLoto?