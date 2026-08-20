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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 20 de agosto de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 20 de agosto de 2026

Consulte los resultados oficiales de MiLoto para el sorteo 592 del jueves 20 de agosto de 2026, la combinación ganadora de números y la distribución del plan de premios entregado.

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Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El sorteo número 591 de MiLoto, jugado este jueves, 20 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $120 millones de pesos.

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A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.

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Números ganadores de MiLoto 20 de agosto (Sorteo 591)

  • La combinación ganadora del sorteo 591 de este jueves 20 de agosto de 2026 fue:

¿Cómo jugar MiLoto?

  1. Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
  2. Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
  3. ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
  4. Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
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