MiLoto: resultado y números ganadores del sorteo del 23 de octubre de 2026

El sorteo #629 de MiLoto, correspondiente al viernes 23 de octubre de 2026, dejó miles de ganadores en todo el territorio colombiano y un nuevo acumulado que continúa creciendo para los apostadores.

Para esta edición, el acumulado inicial del sorteo se estableció en $200 millones. No obstante, al no registrarse tiquetes con los cinco aciertos requeridos, la máxima categoría entregó un premio total de $0, lo que provocó que el premio mayor aumentara para la siguiente jornada, situándose en un nuevo acumulado de $230 millones.

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Números ganadores del sorteo #629

Las balotas que salieron premiadas durante la noche del viernes y que componen la combinación oficial de este sorteo fueron:

01, 06, 11, 35 y 37.

Balance de ganadores y premiación

En cuanto a la entrega de dinero, la jornada reportó un total de 8.454 ganadores y una premiación total distribuida de $87.349.100. Los valores se dividieron de acuerdo con el número de aciertos de la siguiente forma:

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5 aciertos: 0 ganadores, con un premio total de $0 ($0 por ganador).

0 ganadores, con un premio total de ($0 por ganador). 4 aciertos: 15 ganadores, con un premio total de $20.242.500 ($1.349.500 para cada ganador).

15 ganadores, con un premio total de ($1.349.500 para cada ganador). 3 aciertos: 578 ganadores, con un premio total de $35.662.600 ($61.700 para cada ganador).

578 ganadores, con un premio total de ($61.700 para cada ganador). 2 aciertos: 7.861 ganadores, con un premio total de $31.444.000 ($4.000 para cada ganador).

Recuerde revisar cuidadosamente sus tiquetes y consultar los canales oficiales para validar sus jugadas y conocer los pasos necesarios para reclamar los premios correspondientes.