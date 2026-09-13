Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 13 de septiembre de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde tiene una amplia tradición entre los apostadores.

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 13 de septiembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor si su tiquete corresponde al resultado ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el resultado se conoce después de las 2:00 p. m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar una serie de documentos que pueden variar según el valor obtenido. Sin embargo, existen requisitos básicos para todos los casos.



Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

