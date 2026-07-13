Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 13 de julio de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos de Antioquia y una de las opciones favoritas de miles de apostadores en la región. Su nombre hace homenaje a la cultura paisa y sus sorteos oficiales se transmiten a través de Teleantioquia.

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 13 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Revise su tiquete con el distribuidor autorizado para confirmar si hace parte de los premios entregados en este sorteo.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar el premio si se aciertan simultáneamente las demás cifras del sorteo.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número apostado debe coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

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A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado se juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m.

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Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido. En todos los casos, el ganador deberá presentar la documentación correspondiente.

Documentos fundamentales para cualquier premio



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio

