Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 12 de mayo de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y los sorteos son transmitidos por Teleantioquia, donde miles de apostadores siguen diariamente los resultados.



Número ganador de Paisita Día hoy martes 12 de mayo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 12 de mayo de 2026 es el xxxx. La organización felicitó a los ganadores e invitó a los jugadores a verificar cuidadosamente su tiquete con el vendedor autorizado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, el juego incorporó la “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que puede aumentar las ganancias si el apostador acierta simultáneamente otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que domingos y festivos el resultado se conoce después de las 2:00 p. m.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 y ofrece premios dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial. Los jugadores también pueden seguir el sorteo en vivo a través de las plataformas autorizadas.



Cómo se juega el chance Paisita Día

El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que entregan premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio de Paisita Día

El proceso de pago depende del valor ganado, aunque existen documentos básicos que todos los jugadores deben presentar para reclamar su premio.

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado correctamente y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

