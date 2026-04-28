Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, martes 28 de abril de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con alta participación especialmente en el departamento de Antioquia.



Resultado del Paisita Día hoy, martes 28 de abril de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este martes 28 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que facilita a los jugadores consultar los resultados en tiempos definidos:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Por lo general, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta.



Cómo jugar el chance Paisita Día

El Paisita Día es una de las modalidades más accesibles del chance en Colombia. Los participantes deben elegir un número y acertar el resultado oficial según la modalidad seleccionada.

Entre las principales formas de apostar están:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten ajustar la apuesta según el nivel de riesgo o la probabilidad de ganar.



Cuánto cuesta apostar

El juego ofrece un rango de inversión flexible que se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Para reclamar un premio, los jugadores deben presentar el tiquete original en buen estado, junto con su documento de identidad original y una fotocopia legible.

Los requisitos varían según el monto ganado:



Menor a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

Mayor a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Con reglas claras, múltiples opciones de apuesta y un proceso definido para el cobro de premios, el Paisita Día continúa posicionándose como una de las alternativas más populares entre los apostadores en el país.