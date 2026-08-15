Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

El Paisita Día conserva una amplia tradición entre los jugadores de Antioquia y se mantiene como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia. Cada jornada, los participantes esperan la publicación de las cifras oficiales para comprobar si su apuesta obtuvo algún premio.

Resultado del Paisita Día hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 15 de agosto de 2026 es el 4736 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: (en minutos)



Número ganador: 4736

Últimas dos cifras: 36

Últimas tres cifras: 736

La quinta: 7

Los jugadores deben contrastar las cifras con los resultados publicados por canales autorizados y conservar el tiquete en buenas condiciones para cualquier proceso de reclamación.



Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día cuenta con horarios diferentes según el día de la semana:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Después de cada jornada, las cifras oficiales son divulgadas mediante los canales autorizados y los puntos de venta habilitados.

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Cómo jugar el chance Paisita Día

El sorteo ofrece varias alternativas de apuesta, que permiten elegir cuántas cifras se quieren acertar y bajo qué condición deben coincidir con el resultado.



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el mismo orden.

acertar el número completo en el mismo orden. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su ubicación.

acertar las cuatro cifras sin importar su ubicación. 3 cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en el orden establecido.

coincidir con las tres últimas cifras en el orden establecido. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras independientemente de su posición.

acertar las tres cifras independientemente de su posición. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra (uña): acertar solamente la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

Los jugadores pueden participar con diferentes montos, de acuerdo con los límites establecidos para este chance:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

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Para realizar el cobro, el ganador debe presentar la documentación requerida y cumplir con las condiciones correspondientes al monto del premio.



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Cuando el valor del premio supera determinados rangos, pueden solicitarse documentos adicionales:

Menor a 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Mayor a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, con una antigüedad máxima de 30 días. Para los premios de mayor cuantía, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sus sorteos diarios, diferentes modalidades y presencia especialmente en Antioquia, el Paisita Día continúa entre las opciones de chance que más consultan los jugadores en Colombia.