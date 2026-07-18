Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 18 de julio de 2026

El chance Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales de Antioquia y uno de los más consultados por los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Cada día, miles de jugadores esperan la publicación de los resultados oficiales para comprobar si la combinación elegida les permitió quedarse con alguno de los premios.

Gracias a sus diferentes modalidades de apuesta y a la facilidad para participar, este juego sigue siendo una de las alternativas favoritas para quienes ponen a prueba su suerte diariamente.

Resultado del Paisita Día hoy, sábado 18 de julio de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 18 de julio de 2026 es el 2330 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: 2330

Últimas dos cifras: 30

Últimas tres cifras: 330

La quinta: 8



La entidad operadora recomienda consultar las cifras únicamente a través de los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar cualquier proceso de validación o reclamación.

Horario del sorteo Paisita Día

Los sorteos del Paisita Día se realizan todos los días en horarios previamente establecidos.



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales son publicados en plataformas autorizadas y puntos de venta habilitados.

Publicidad

Cómo jugar el chance Paisita Día

Este juego ofrece diferentes modalidades para que cada participante elija la opción que mejor se adapte a su forma de apostar. El valor del premio dependerá de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta realizada.

Modalidades de apuesta



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado.

acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar su posición.

acertar las tres cifras sin importar su posición. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del sorteo.

acertar las dos últimas cifras del sorteo. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades ofrecen distintas posibilidades de premio para los apostadores.

Publicidad

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

El Paisita Día permite participar con apuestas que se ajustan a diferentes presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Cada jugador puede elegir el monto que desea invertir de acuerdo con sus preferencias.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que obtengan un premio deberán presentar la documentación exigida por la entidad operadora para realizar el proceso de cobro.

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

En los premios de mayor cuantía, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y una sólida trayectoria en Antioquia, el Paisita Día continúa posicionándose como uno de los chances más populares entre quienes buscan una nueva oportunidad para ganar.