Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 25 de julio de 2026

El chance Paisita Día continúa siendo uno de los sorteos más representativos del departamento de Antioquia y uno de los más consultados por los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

Resultado del Paisita Día hoy, sábado 25 de julio de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 25 de julio de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

La entidad operadora recomienda consultar las cifras únicamente a través de sus canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar cualquier proceso de validación o reclamación.

Horario del sorteo Paisita Día

Los sorteos del Paisita Día se realizan todos los días en horarios establecidos por la organización.



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez concluye el sorteo, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados y puntos de venta habilitados.

Cómo jugar el chance Paisita Día

Este juego ofrece distintas modalidades para que cada participante elija la forma de apostar que mejor se adapte a sus preferencias. El premio dependerá del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas.

Publicidad

Modalidades de apuesta



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar la posición.

acertar las cuatro cifras sin importar la posición. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras respetando el orden del resultado.

acertar las tres últimas cifras respetando el orden del resultado. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del número ganador.

acertar las dos últimas cifras del número ganador. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del sorteo.

Cada modalidad brinda diferentes posibilidades de obtener un premio según la apuesta realizada.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

El Paisita Día permite participar con valores que se ajustan a distintos presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Gracias a estos montos, cada jugador puede decidir cuánto desea invertir en sus apuestas.

Publicidad

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Los ganadores deberán presentar la documentación exigida por la entidad operadora para realizar el proceso de cobro.

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT : únicamente requieren la documentación básica.

: únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días.

En el caso de premios de mayor cuantía, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y una sólida tradición en Antioquia, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los chances favoritos para quienes buscan una nueva oportunidad de ganar.