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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

El chance Paisita Día juega todos los días después del mediodía. Revise aquí el número ganador hoy sábado 5 de septiembre de 2026.

Paisita Día.
Paisita Día. Foto generada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

El Paisita Día continúa siendo uno de los chances más consultados en Antioquia, donde los jugadores siguen cada jornada para conocer las cifras oficiales y comprobar si su apuesta coincidió con el resultado del sorteo.

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Resultado del Paisita Día hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 5 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: (en minutos)
  • Últimas dos cifras: (en minutos)
  • Últimas tres cifras: (en minutos)
  • La quinta: (en minutos)

Los participantes deben revisar la información mediante canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para facilitar cualquier proceso de validación o reclamación.

Horario del sorteo Paisita Día

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El Paisita Día tiene sorteos todos los días, aunque el horario cambia de acuerdo con la jornada:

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Después de cada sorteo, las cifras oficiales son publicadas en los canales autorizados y puntos de venta habilitados.

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Cómo jugar el chance Paisita Día

Los jugadores pueden escoger entre diferentes modalidades, dependiendo de la cantidad de cifras que quieran acertar y de la forma en que estas deben coincidir con el resultado oficial.

  • 4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su posición.
  • 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras respetando el orden.
  • 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.
  • 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.
  • 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

El valor de las apuestas se encuentra dentro de los siguientes límites:

  • Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar la documentación requerida y cumplir con las condiciones establecidas de acuerdo con el monto obtenido.

  • Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio, también pueden solicitarse requisitos adicionales:

  • Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.
  • Premios mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda comprobar que el tiquete permanezca en buenas condiciones y que los datos registrados puedan ser validados correctamente. Con sus sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y presencia principalmente en Antioquia, el Paisita Día continúa entre los chances más consultados por los jugadores en Colombia.

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