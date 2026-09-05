Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

El Paisita Día continúa siendo uno de los chances más consultados en Antioquia, donde los jugadores siguen cada jornada para conocer las cifras oficiales y comprobar si su apuesta coincidió con el resultado del sorteo.
Resultado del Paisita Día hoy, sábado 5 de septiembre de 2026
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 5 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador: (en minutos)
- Últimas dos cifras: (en minutos)
- Últimas tres cifras: (en minutos)
- La quinta: (en minutos)
Los participantes deben revisar la información mediante canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para facilitar cualquier proceso de validación o reclamación.
Horario del sorteo Paisita Día
El Paisita Día tiene sorteos todos los días, aunque el horario cambia de acuerdo con la jornada:
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Después de cada sorteo, las cifras oficiales son publicadas en los canales autorizados y puntos de venta habilitados.
Publicidad
Cómo jugar el chance Paisita Día
Los jugadores pueden escoger entre diferentes modalidades, dependiendo de la cantidad de cifras que quieran acertar y de la forma en que estas deben coincidir con el resultado oficial.
- 4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su posición.
- 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras respetando el orden.
- 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.
- 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.
- 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra
Cuánto cuesta jugar el Paisita Día
El valor de las apuestas se encuentra dentro de los siguientes límites:
- Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.
- Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.
Cómo reclamar un premio del Paisita Día
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar la documentación requerida y cumplir con las condiciones establecidas de acuerdo con el monto obtenido.
- Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Según el valor del premio, también pueden solicitarse requisitos adicionales:
- Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.
- Premios mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.
Antes de iniciar el trámite, se recomienda comprobar que el tiquete permanezca en buenas condiciones y que los datos registrados puedan ser validados correctamente. Con sus sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y presencia principalmente en Antioquia, el Paisita Día continúa entre los chances más consultados por los jugadores en Colombia.