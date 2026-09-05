Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

El Paisita Día continúa siendo uno de los chances más consultados en Antioquia, donde los jugadores siguen cada jornada para conocer las cifras oficiales y comprobar si su apuesta coincidió con el resultado del sorteo.

Resultado del Paisita Día hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 5 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los participantes deben revisar la información mediante canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para facilitar cualquier proceso de validación o reclamación.



Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día tiene sorteos todos los días, aunque el horario cambia de acuerdo con la jornada:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Después de cada sorteo, las cifras oficiales son publicadas en los canales autorizados y puntos de venta habilitados.

Publicidad

Cómo jugar el chance Paisita Día

Los jugadores pueden escoger entre diferentes modalidades, dependiendo de la cantidad de cifras que quieran acertar y de la forma en que estas deben coincidir con el resultado oficial.



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su posición.

acertar las cuatro cifras sin importar su posición. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras respetando el orden.

acertar las tres últimas cifras respetando el orden. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

El valor de las apuestas se encuentra dentro de los siguientes límites:



Apuesta mínima : $500 pesos colombianos.

: $500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar la documentación requerida y cumplir con las condiciones establecidas de acuerdo con el monto obtenido.



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio, también pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda comprobar que el tiquete permanezca en buenas condiciones y que los datos registrados puedan ser validados correctamente. Con sus sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y presencia principalmente en Antioquia, el Paisita Día continúa entre los chances más consultados por los jugadores en Colombia.