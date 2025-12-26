Paisita Día resultado del último sorteo hoy, viernes 26 de diciembre de 2025

El Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con una presencia especialmente fuerte en el departamento de Antioquia. A diario, miles de personas consultan sus resultados con la expectativa de acertar la combinación ganadora y cambiar su suerte.

Para una amplia comunidad de apostadores, este chance representa mucho más que una apuesta ocasional. Se ha convertido en una tradición cotidiana que combina emoción, expectativa y la ilusión de que cada sorteo traiga una nueva oportunidad.

Número ganador de Paisita Día hoy, viernes 26 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 26 de diciembre de 2025 es el 9083 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9083

Dos últimas cifras: 83

Tres últimas cifras: 083

La quinta: 8

Horario del sorteo

Uno de los factores que genera mayor confianza entre los jugadores del Paisita Día es la puntualidad con la que se realiza el sorteo. Los resultados se publican de manera constante y sin modificaciones en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad permite que los apostadores incorporen fácilmente el momento del sorteo a su rutina diaria, convirtiéndolo en un espacio de expectativa recurrente.

Modalidades de juego

El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse tanto a jugadores habituales como a quienes participan de manera ocasional. Cada opción cuenta con diferentes probabilidades de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Esta variedad de opciones mantiene el juego dinámico y flexible, permitiendo que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias.



Valor de las apuestas

La accesibilidad económica es otro de los aspectos destacados del Paisita Día. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos, sin perder la emoción propia del chance.

Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es claro y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición).

Gracias a su combinación de tradición, emoción y facilidad de acceso, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para que la suerte toque a la puerta de miles de colombianos.