Paisita Noche: resultado del sorteo hoy jueves 22 de octubre de 2026

El chance Paisita Noche es uno de los juegos de azar que más consultan los jugadores en Antioquia y otras regiones de Colombia. El sorteo ofrece distintas modalidades de apuesta, que permiten elegir una o varias cifras y comprobar posteriormente si el número registrado en el tiquete coincide con el resultado oficial.

Además del número principal, el juego cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado y amplía las alternativas de participación.

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Resultado del Paisita Noche hoy 22 de octubre de 2026

El número ganador del Paisita Noche de este jueves 22 de octubre de 2026 fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Los participantes pueden consultar los canales oficiales del juego o acudir a los puntos de venta autorizados para verificar el resultado y comprobar si su tiquete obtuvo algún premio.

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche se sortea todos los días, aunque el horario cambia dependiendo de la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.



En el caso de la modalidad directa de cuatro cifras, para obtener el premio mayor es necesario acertar el número completo y mantener exactamente el mismo orden en el que fue anunciado durante el sorteo.

Modalidades de apuesta del Paisita Noche

El juego cuenta con diferentes formas de apostar, de acuerdo con la cantidad de cifras seleccionadas y el orden en que deben coincidir con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras del número ganador y en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras del número ganador y en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado.

requiere acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado. Combinado de tres cifras: permite ganar al acertar las tres cifras finales, sin importar su posición.

permite ganar al acertar las tres cifras finales, sin importar su posición. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

La quinta balota del Paisita Noche fue incorporada durante 2025 como una alternativa complementaria al resultado principal. Se trata de una cifra adicional que puede representar otra posibilidad de premio cuando coincide con la apuesta realizada, de acuerdo con las condiciones establecidas para el juego.

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Esta modalidad amplió las opciones disponibles para los jugadores que participan habitualmente en el sorteo.

Requisitos para reclamar los premios del Paisita Noche

Los documentos necesarios para reclamar un premio dependen del valor obtenido. En todos los casos, el ganador debe cumplir con las condiciones establecidas por el operador del juego.

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Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Para premios inferiores a 48 UVT, se solicita la documentación básica. En el caso de premios entre 48 y 181 UVT, también es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Cuando el premio supera las 182 UVT, se requiere además una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

El Paisita Noche continúa como una de las opciones de chance consultadas en Antioquia y otras zonas del país. Revisar el resultado oficial, identificar la modalidad de apuesta y conocer los requisitos para reclamar los premios permite a los participantes comprobar sus tiquetes y realizar el trámite correspondiente en caso de resultar ganadores.