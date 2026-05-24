Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 24 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen diariamente los resultados transmitidos por Teleantioquia. Su popularidad se mantiene gracias a las distintas modalidades de apuesta y a las nuevas opciones implementadas para aumentar las posibilidades de ganar.

Desde 2025, este juego incorporó la modalidad de la “quinta balota”, un número adicional que complementa la apuesta principal y permite acceder a premios más altos cuando coincide con otras cifras del sorteo oficial.

Número ganador de Paisita Noche 24 de mayo de 2026

El número ganador del chance Paisita Noche de este domingo 24 de mayo de 2026 es el: 8045 - Mico. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el resultado directamente con el tiquete oficial y en puntos autorizados.



Número ganador: 8045

Dos últimas cifras: 45

Tres últimas cifras: 045

Mico

¿A qué hora juega Paisita Noche?

Los resultados del chance Paisita Noche se conocen todos los días, aunque el horario cambia según la fecha:



De lunes a sábado: el sorteo se realiza a las 6:00 p. m.

Domingos y festivos: el resultado se publica desde las 8:00 p. m.

Los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para obtener el premio mayor es necesario acertar el número exacto en el mismo orden en que es anunciado oficialmente.

Publicidad

Modalidades disponibles en Paisita Noche

El juego ofrece diferentes formas de apostar, ajustándose a las preferencias de cada participante.



Cuatro cifras directo o superpleno El jugador debe acertar las cuatro cifras exactamente en el orden oficial.



Combinado de cuatro cifras Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.



Tres cifras directo Consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado.



Combinado de tres cifras La apuesta gana si las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.



Dos cifras o pata Se debe acertar únicamente las dos últimas cifras exactas.



Una cifra o uña El premio se obtiene acertando solo la última cifra del número ganador.

Quinta balota: la nueva opción del chance

La “quinta balota” se convirtió en una de las principales novedades de Paisita Noche desde 2025. Esta modalidad agrega una cifra adicional al sorteo y ofrece la posibilidad de incrementar las ganancias cuando coincide junto con otros números jugados.

Publicidad

La inclusión de esta alternativa ha despertado mayor interés entre los apostadores frecuentes del chance.

Documentos para reclamar premios

El procedimiento para cobrar depende del valor ganado, aunque todos los premios exigen algunos requisitos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren presentar la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT

También es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en puntos autorizados.

Premios superiores a 182 UVT

Los ganadores deben entregar una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

