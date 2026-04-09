Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 9 de abril de 2026

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El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Antioquia, gracias a su mecánica sencilla y a la expectativa que genera entre miles de jugadores que, cada día, revisan los resultados oficiales con la ilusión de acertar.
En el sorteo realizado el jueves, 9 de abril de 2026, el resultado oficial del Paisita Noche fue: 1273.
Desde 2025, este sorteo incorporó la quinta balota como una opción adicional que aumenta el atractivo del juego. Esta modalidad permite incrementar el valor del premio si el jugador acierta las cuatro cifras principales.
Sin embargo, el sistema tradicional se mantiene sin cambios. Cada participante puede decidir si incluye esta opción o si prefiere continuar con la apuesta convencional, lo que ha permitido atraer tanto a jugadores frecuentes como a quienes optan por apuestas más conservadoras.
El funcionamiento del Paisita Noche es simple: el jugador elige un número, selecciona la modalidad de apuesta y espera la publicación de los resultados.
Uno de sus principales atractivos es el bajo costo de participación, con apuestas que van desde los $500 hasta los $25.000. Esto facilita el acceso a un público amplio y lo convierte en una de las opciones más populares dentro de los juegos de azar en Colombia.
El sorteo se realiza en horarios establecidos que concentran una alta audiencia:
En estas franjas, miles de jugadores están atentos para verificar si su número coincide con la combinación ganadora.
El juego ofrece distintas formas de participar, adaptándose a las preferencias de cada usuario:
Esta variedad amplía las opciones de juego y hace más dinámico el sorteo.
En Colombia, el chance está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su operación. Entre los operadores autorizados se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75.
A través de estas plataformas, los usuarios pueden registrarse, validar su identidad y realizar recargas mediante PSE o transferencias bancarias, lo que permite jugar de forma segura desde cualquier lugar del país.
Para cobrar un premio es necesario presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y su copia.
Las condiciones dependen del monto ganado:
Estos son algunos de los resultados más recientes del sorteo:
Se recomienda a los jugadores contrastar siempre los resultados con los canales oficiales para validar cualquier premio.