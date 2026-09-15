Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 15 de septiembre de 2026

El Paisita Noche es un juego de chance popular en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y los sorteos se transmiten por Teleantioquia.

El número ganador del chance Paisita Noche de este martes 15 de septiembre de 2026 es el XXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete corresponde al resultado ganador.

Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras: XX

Tres últimas cifras: XXX

La quinta: X

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", que puede aumentar las ganancias si se acierta simultáneamente con otras cifras.



Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo.

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¿A qué hora juega Paisita Noche?

El sorteo de Paisita Noche se realiza todas las noches. De lunes a sábado juega a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos se realiza a las 8:00 de la noche.

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¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

Existen diversas modalidades de apuesta, que ofrecen diferentes premios según la cantidad de cifras que se acierten y el orden en que lo hagan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar el premio varía según el monto obtenido. Para cualquier premio se deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, existen requisitos adicionales según el valor del premio, calculado con base en UVT: