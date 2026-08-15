Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

El Chance Paisita Noche es uno de los sorteos más consultados en Antioquia, donde miles de jugadores siguen sus resultados para conocer la combinación ganadora. El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta y, desde 2025, también incorpora una quinta balota como alternativa adicional.

Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 15 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: (en minutos)



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Los participantes pueden consultar el resultado en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para comprobar si su tiquete obtuvo algún premio.



¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo se realiza todos los días, con horarios diferentes según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.

Publicidad

Modalidades de apuesta del Paisita Noche

Cuatro cifras directo o superpleno:

Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.



Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras:

Permite ganar al acertar las cuatro cifras, aunque estén en un orden diferente.



Permite ganar al acertar las cuatro cifras, aunque estén en un orden diferente. Tres cifras directo:

Premia cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente y mantienen el orden oficial.



Premia cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente y mantienen el orden oficial. Combinado de tres cifras:

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden, sin importar su posición.



Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden, sin importar su posición. Dos cifras o pata:

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del resultado ganador.



Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del resultado ganador. Una cifra o uña:

Premia a quienes aciertan solamente la última cifra sorteada.

Quinta balota del Paisita Noche

La quinta balota fue incorporada al juego durante 2025 como una cifra adicional que acompaña el resultado principal. Esta opción brinda una posibilidad complementaria de obtener premios cuando coincide con la apuesta realizada.

Requisitos para reclamar premios

Publicidad

El proceso de cobro depende del valor obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT



Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT



Además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT



También se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria

Puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, varias modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Paisita Noche continúa entre los chances más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia.