Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 18 de julio de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de jugadores revisan diariamente los resultados oficiales transmitidos por Teleantioquia. Sus diferentes modalidades de apuesta y las alternativas para obtener premios lo mantienen entre los juegos de azar con mayor seguimiento.

Además, desde 2025 este chance incorporó la quinta balota, una modalidad complementaria que añade una cifra adicional al resultado principal y brinda más oportunidades de ganar cuando coincide con la apuesta realizada.

Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 18 de julio de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales, el número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 18 de julio de 2026 fue: (en minutos):



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)



La entidad recomienda a los participantes verificar cualquier premio utilizando el tiquete original y consultando únicamente los puntos de pago autorizados.



¿A qué hora se juega Paisita Noche?

Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para acceder al premio mayor es indispensable acertar el número completo en el mismo orden en que fue anunciado oficialmente.

Modalidades de apuesta en Paisita Noche

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El juego ofrece distintas alternativas para que cada participante elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden oficial del sorteo.

Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden oficial del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado oficial.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de tres cifras

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad premia a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

Quinta balota: la opción adicional del chance

La quinta balota se ha convertido en una de las principales novedades del juego desde su implementación en 2025. Esta modalidad incorpora una cifra adicional al sorteo y brinda la posibilidad de aumentar los premios cuando coincide con otros números apostados.

Su llegada ha despertado un mayor interés entre los jugadores frecuentes, quienes encuentran una nueva alternativa para potenciar sus posibilidades de obtener ganancias.

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Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.

Documentos básicos

Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT:

Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT:

Además de los documentos anteriores, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en los puntos autorizados.

Premios superiores a 182 UVT:

Los ganadores deben presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.