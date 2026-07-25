Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 25 de julio de 2026

El Chance Paisita Noche se mantiene entre los sorteos de mayor tradición en Antioquia, donde miles de apostadores siguen cada día la publicación de los resultados oficiales para conocer si su apuesta fue la ganadora. Sus distintas modalidades de juego y la posibilidad de obtener premios lo convierten en una de las opciones más populares del departamento.

A este atractivo se suma la quinta balota, una modalidad incorporada durante 2025 que complementa el resultado principal con una cifra adicional, ofreciendo más oportunidades de ganar a quienes participan en este chance.

Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 25 de julio de 2026

El resultado oficial del Chance Paisita Noche para este sábado 25 de julio de 2026 estará disponible (en minutos).



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Para confirmar cualquier premio, los participantes deben revisar su tiquete y verificar el resultado únicamente a través de los canales y puntos de pago autorizados por el operador.

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

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El Paisita Noche realiza sorteos todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor es necesario acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial.

Modalidades de apuesta del Paisita Noche

El juego ofrece diferentes alternativas para que cada participante elija la forma de apostar que mejor se ajuste a su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Entrega premio al acertar las cuatro cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Entrega premio al acertar las cuatro cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Tres cifras directo

Reconoce a quienes aciertan las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado oficial.

Reconoce a quienes aciertan las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de tres cifras

Permite ganar cuando las tres cifras finales coinciden, sin importar su posición.

Permite ganar cuando las tres cifras finales coinciden, sin importar su posición. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad premia a quienes aciertan solo la última cifra sorteada.

Quinta balota: una oportunidad adicional para ganar

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La quinta balota se incorporó al Chance Paisita durante 2025 como una cifra complementaria al resultado principal. Esta modalidad amplía las posibilidades de obtener premios cuando coincide con la apuesta realizada.

Desde su implementación, se ha convertido en una de las características más llamativas del juego, ya que brinda una opción adicional para quienes buscan aumentar sus probabilidades de éxito en cada sorteo.

Requisitos para reclamar un premio

El procedimiento para cobrar un premio depende del valor obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación requerida por el operador.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren presentar la documentación básica para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos anteriores, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

Será necesario presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.

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Gracias a sus sorteos diarios, las diferentes modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Chance Paisita Noche continúa siendo uno de los juegos de azar con mayor seguimiento entre los apostadores de Antioquia y otras regiones de Colombia.