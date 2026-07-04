Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 4 de julio de 2026

El chance Paisita Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Cada día, miles de jugadores esperan la publicación de los resultados oficiales para comprobar si su apuesta fue la ganadora y acceder a los premios que ofrece este popular juego de azar.

Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 4 de julio de 2026

El número ganador del Paisita Noche de este sábado 4 de julio de 2026 es . La organización recomienda consultar el resultado únicamente en los canales oficiales y validar el tiquete en un punto autorizado para confirmar cualquier premio.

Resultado completo del sorteo



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los resultados oficiales suelen estar disponibles pocos minutos después de finalizar el sorteo en los canales autorizados y puntos de venta.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, según la modalidad seleccionada. Para obtener el premio principal, es necesario acertar el número ganador en el mismo orden en que fue anunciado oficialmente.

Publicidad

Modalidades de apuesta disponibles

El Paisita Noche ofrece diferentes alternativas para que cada jugador participe de acuerdo con su estrategia y expectativas de premio.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado exactamente en el orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado exactamente en el orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.

Entrega premio cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial. Combinado de tres cifras

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes aciertan solamente la última cifra del resultado.

Quinta balota: una oportunidad adicional para ganar

La quinta balota se convirtió en un elemento diferenciador del chance Paisita Noche. Esta modalidad añade una cifra complementaria al resultado principal del sorteo, ofreciendo nuevas posibilidades de obtener premios según el tipo de apuesta realizada.

Publicidad

Gracias a este número adicional, los participantes cuentan con más combinaciones para intentar acertar, lo que ha incrementado el interés de quienes juegan con frecuencia. La quinta balota amplía las opciones de premio y aporta un atractivo extra en cada sorteo del Paisita Noche.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador para realizar el cobro del premio.

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, varias modalidades de apuesta y un proceso de reclamación claro, el Paisita Nochecontinúa consolidándose como una de las opciones de chance preferidas por miles de colombianos.

