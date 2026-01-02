En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 2 de enero de 2026

Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 2 de enero de 2026

Consulte el resultado del último sorteo del chance Paisita Noche de este viernes, 2 de enero de 2026. Recuerde que este chance se sortea todos los días.

Publicidad

Publicidad

Publicidad