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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado Baloto y Revancha, último sorteo sábado 9 de mayo de 2026

Resultado Baloto y Revancha, último sorteo sábado 9 de mayo de 2026

Conozca los números ganadores del Baloto y la Revancha del sábado 9 de mayo de 2026, así como los premios entregados y los nuevos acumulados para el próximo sorteo.

Baloto y Revancha.
Baloto y Revancha.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

El sorteo 2.654 de Baloto y Revancha, realizado este sábado, 9 de mayo de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el lunes 11 de mayo.

Resultados Baloto: números ganadores del 9 de mayo de 2026

  • Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: en minutos.

Resultados Revancha: números ganadores del 9 de mayo de 2026

  • En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: en minutos.

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

El próximo sorteo se realizará el lunes, 11 de mayo de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.

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