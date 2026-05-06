Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 6 de mayo de 2026

La noche del miércoles 6 de mayo de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías del Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.



Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4954

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4953, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número 7002 de la serie 208, despachado a la ciudad de Medellín.



Lotería del Meta: resultados del sorteo 32967

El gran ganador del premio mayor de la Lotería del Meta fue el número: 5926 de la serie 096, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Lotería del Valle: Sorteo 4847

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4844. El número ganador del premio mayor fue el 7663 de la serie 160. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.



Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

Los números ganadores del sorteo de Baloto este miércoles 6 de mayo de 2026 fueron: 13 - 25 - 05 - 15 - 03, con la superbalota 09.

Los números ganadores de Revancha este miércoles 6 de mayo de 2026, por su parte, fueron: 09 - 25 - 24 - 42 - 29, con la superbalota 02.