En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emilio Tapia
Hantavirus
EEUU - Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 6 de mayo de 2026

Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 6 de mayo de 2026

Conozca los resultados de las loterías del miércoles 6 de mayo. El Baloto y la Revancha alcanzan nuevos acumulados millonarios tras una jornada de alta participación en Colombia.

Los logos de la Lotería del Valle, lotería del Meta, lotería de Manizales y Baloto, que juegan los miércoles.
Lotería del Valle, Lotería del Meta, Lotería de Manizales y Baloto
Foto: Composición Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

La noche del miércoles 6 de mayo de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías del Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.

Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4954

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4953, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número 7002 de la serie 208, despachado a la ciudad de Medellín.

Lotería del Meta: resultados del sorteo 32967

El gran ganador del premio mayor de la Lotería del Meta fue el número: 5926 de la serie 096, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Lotería del Valle: Sorteo 4847

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4844. El número ganador del premio mayor fue el 7663 de la serie 160. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.

Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

Los números ganadores del sorteo de Baloto este miércoles 6 de mayo de 2026 fueron: 13 - 25 - 05 - 15 - 03, con la superbalota 09.

Los números ganadores de Revancha este miércoles 6 de mayo de 2026, por su parte, fueron: 09 - 25 - 24 - 42 - 29, con la superbalota 02.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Manizales

Lotería del Valle

Lotería del Meta

Baloto Revancha

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad