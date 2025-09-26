Resultado Caribeña Día sorteo hoy viernes 26 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde miles de jugadores participan cada tarde con la ilusión de llevarse atractivos premios en efectivo.

Su éxito radica en la facilidad para apostar, el bajo costo de participación y la emoción de conocer los resultados en tiempo real. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes, 26 de septiembre de 2025 es el XXXX ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días después de las 2:30 p.m., con publicación de resultados en tiempo real para que los jugadores puedan verificar de inmediato si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de apuesta

Este chance ofrece diversas formas de juego que se adaptan a diferentes presupuestos y estilos, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

coincidencia exacta de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Gracias a estas opciones, el Caribeña Día resulta atractivo tanto para quienes prefieren apuestas simples como para quienes buscan un mayor nivel de desafío.



Valor de las apuestas

Este sorteo se destaca por su accesibilidad económica, permitiendo participar con montos que se ajustan a cualquier bolsillo:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad hace posible que tanto jugadores ocasionales como apostadores más arriesgados encuentren una opción que se acomode a sus expectativas.



Cómo reclamar un premio

Para hacer efectivo un premio, los ganadores deben presentar los siguientes documentos en un punto de venta autorizado:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden exigirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su tradición, premios atractivos y facilidad para participar, el Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance favoritos en la Costa Caribe y en todo el país.