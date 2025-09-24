Resultado Caribeña Día sorteo miércoles 24 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en la región Caribe.

Cada tarde, miles de jugadores esperan con emoción los resultados, atraídos por la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la posibilidad de obtener atractivos premios en efectivo.

Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 24 de septiembre

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 24 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días después de las 2:30 p.m.. Los resultados se publican en tiempo real, lo que permite a los apostadores verificar de inmediato si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de apuesta

Este juego ofrece diversas opciones para que cada jugador encuentre la modalidad que mejor se adapte a su estilo. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Caribeña Día es atractivo tanto para quienes buscan apuestas simples como para quienes disfrutan de un mayor nivel de desafío.



Valor de las apuestas

Uno de los mayores atractivos del Caribeña Día es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

De esta manera, cualquier persona puede participar, desde quienes hacen una inversión pequeña hasta quienes buscan arriesgar un poco más con la expectativa de premios más altos.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Caribeña Día deben presentar los siguientes documentos para hacer efectivo su premio:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Además, según el valor del premio (calculado en UVT), se requieren requisitos adicionales:

