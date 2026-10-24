Resultado de Chontico Noche del último sorteo hoy sábado 24 de octubre de 2026

El Chontico Noche es uno de los chances más conocidos del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Los participantes esperan cada sorteo para conocer el número ganador y comprobar si las cifras registradas en sus tiquetes coinciden con el resultado oficial de este sábado 24 de octubre de 2026.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 24 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 24 de octubre de 2026 es el 3161 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3161

Dos últimas cifras: 61

Tres últimas cifras: 161

La quinta balota: 5

Para verificar si obtuvieron un premio, los participantes deben comparar los resultados publicados con la combinación registrada en su tiquete y revisar las condiciones de la modalidad elegida.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del Chontico Noche cambia según el día de la semana. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 7:00 p. m.; los sábados, a las 10:00 p. m.; y los domingos y días festivos, a las 8:00 p. m.

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Los resultados pueden consultarse después del sorteo a través de los canales oficiales del operador.

¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Noche?

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El valor de las apuestas comienza desde $500 y puede llegar hasta $10.000 por jugada, de acuerdo con las condiciones del juego y la modalidad seleccionada. Antes de participar, se recomienda confirmar el monto con el vendedor autorizado y conservar el tiquete.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Chontico Noche?

El Chontico Noche ofrece diferentes alternativas para jugar con cuatro, tres, dos o una cifra. Cada modalidad establece qué números deben coincidir con el resultado para que la apuesta pueda recibir un premio.



Cuatro cifras directo o superpleno : consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: permite jugar con las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.

permite jugar con las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: requiere acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

requiere acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden.

consiste en acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras del resultado.

se deben acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: permite apostar por una sola cifra, según las condiciones establecidas.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

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La quinta balota representa una opción adicional dentro de las condiciones del juego. Los participantes deben consultar el resultado correspondiente y verificar cómo aplica a su apuesta para determinar si tienen derecho a un premio.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

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Quienes acierten su apuesta deben presentar los documentos requeridos para validar el tiquete y gestionar el pago. Los requisitos dependen del valor del premio y de las condiciones vigentes del operador.



Premios inferiores a 48 UVT: presentar el tiquete original sin alteraciones y el documento de identida d.

presentar el sin alteraciones y el d. Premios entre 48 y 181 UVT: aportar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

aportar los documentos básicos y diligenciar el en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: entregar también una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

El tiquete debe conservarse en buen estado, sin modificaciones y con la información legible. Antes de iniciar el trámite, se recomienda confirmar los requisitos con el operador autorizado.

¿Dónde jugar al Chontico Noche?

El Chontico Noche está disponible en puntos de venta autorizados, especialmente en el Valle del Cauca y otras zonas del suroccidente colombiano. Antes de realizar una apuesta, verifica que el establecimiento esté habilitado y conserva el tiquete para consultar el resultado y reclamar un eventual premio.