Resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 18 de julio 2026: premio mayor y secos

Este sábado 18 de julio de 2026 se lleva a cabo el esperado sorteo número 4633 de la Lotería de Boyacá, una de las loterías más importantes y tradicionales de Colombia. Con un espectacular Premio Mayor de 15.000 millones de pesos y un millonario plan de premios secos, miles de colombianos esperan convertirse en los nuevos millonarios del país.

Si compró su billete o fracción, en este artículo podrá seguir la cobertura en tiempo real con los resultados oficiales tan pronto empiece el juego en la ciudad de Tunja.

Premio Mayor Lotería de Boyacá - Sorteo 4633 18 de Julio de 2026

El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a la billonaria cifra de $15.000 millones de pesos. A continuación, los datos del boleto ganador de la noche:



Premio Mayor ($15.000 Millones): (a espera del sorteo)

Serie: (a espera del sorteo)

Resultados completos y premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el sorteo 4633 distribuye múltiples millones en el territorio nacional a través de sus tradicionales premios secos y aproximaciones. La entidad recomienda a todos los compradores revisar detalladamente cada una de las fracciones de su billete. Los resultados de los secos principales de la noche son:

(a espera del sorteo)

¿Qué hacer y cómo reclamar si gana la Lotería de Boyacá?

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Si su número coincide con alguno de los premios del sorteo 4630, debe tener en cuenta el protocolo oficial de la empresa para efectuar el cobro de forma segura.

Para premios superiores a los $10 millones de pesos o el premio mayor, el ganador debe presentarse directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

Si el apostador favorecido se encuentra en una ciudad diferente a Tunja, puede dirigirse a las oficinas distribuidoras autorizadas en su región para recibir la asesoría legal y el trámite de radicación del billete.

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Para los premios menores a $10 millones de pesos, el dinero puede ser cobrado directamente en los puntos de venta de confianza, agencias distribuidoras locales o mediante las plataformas digitales autorizadas por la entidad.

Requisitos obligatorios para el cobro del premio