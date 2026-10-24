Resultado de Paisita Noche del último sorteo hoy sábado 24 de octubre de 2026

El Paisita Noche es uno de los chances más consultados en Antioquia. Cada sorteo genera expectativa entre los participantes que esperan conocer el número ganador y comprobar si las cifras de sus apuestas coinciden con el resultado oficial de este sábado 24 de octubre de 2026.

Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 24 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 24 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los participantes deben comparar el resultado publicado con los números registrados en su tiquete para verificar si acertaron alguna de las modalidades de apuesta.



¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza de lunes a sábado a las 6:00 p. m. Los domingos y días festivos, el horario corresponde a las 8:00 p. m.

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Los jugadores pueden consultar el resultado después del sorteo, a través de los canales oficiales y los medios autorizados para publicar la información.

¿Cuánto cuesta apostar en el Paisita Noche?

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El valor de las apuestas del Paisita Noche va desde $500 hasta $25.000, según el monto que el participante decida jugar y la modalidad seleccionada. Antes de registrar una combinación, se recomienda confirmar las condiciones con el vendedor autorizado y conservar el tiquete.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece distintas alternativas para participar con cuatro, tres, dos o una cifra. Cada modalidad tiene condiciones específicas que determinan qué números deben coincidir con el resultado ganador.

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: permite jugar con las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.

Tres cifras directo: requiere acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden.

Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra o uña: permite apostar por una sola cifra, de acuerdo con las condiciones del juego.

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La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

La quinta balota ofrece una opción adicional dentro de las condiciones establecidas para el juego. Los participantes deben consultar su resultado y verificar cómo aplica a la apuesta registrada para determinar si tienen derecho a un premio.

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¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Quienes acierten su apuesta deben presentar los documentos exigidos para validar el tiquete y gestionar el pago. Los requisitos dependen del valor del premio y de las condiciones vigentes del operador.

Premios inferiores a 48 UVT: presentar el tiquete original sin alteraciones y el documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT: aportar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: entregar también una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días. Es importante conservar el tiquete en buen estado, con la información legible y sin modificaciones. Antes de iniciar el trámite, se recomienda confirmar los requisitos con el operador autorizado.

