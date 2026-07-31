En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cadena perpetua
Desempleo en Colombia
Ricardo Roa
María Camila Potosí
Inmigrantes en España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado Lotería de Santander hoy, sorteo viernes 31 de julio de 2026: premio mayor y secos

Resultado Lotería de Santander hoy, sorteo viernes 31 de julio de 2026: premio mayor y secos

El sorteo 5079 de la Lotería de Santander jugó un premio mayor de $6.500 millones y otros premios. Conozca los resultados completos.

Lotería de Santander, resultados Lotería de Santander, número ganador Lotería Santander, sorteo 5038, premios Lotería Santander, loterías de Colombia, resultados 3 de octubre 2025, loterías hoy, número 7417 serie 036, premio mayor $6.000 millones
Lotería de Santander //
Fotos: Lotería de Santander - Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

La Lotería de Santander realizó en la noche del viernes 31 de julio de 2026 el sorteo 5079, en el que puso en juego un premio mayor de $6.500 millones, además de una amplia lista de premios secos para los apostadores en todo el país. En esta oportunidad, el premio mayor fue para el número XXXX- XXX. (a espera del sorteo)

Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5079

Aquí tienes los resultados organizados de la Lotería de Santander, Sorteo 5079 jugado el 31 de julio de 2026:

Recomendaciones para reclamar un premio

Antes de iniciar el proceso de reclamación, la Lotería de Santander recomienda verificar cuidadosamente el billete. Es indispensable confirmar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales y consultar el acta del sorteo a través de los canales oficiales de la entidad.

Asimismo, los premios deben reclamarse únicamente en los puntos de pago autorizados, siguiendo los procedimientos establecidos por la organización.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

Publicidad

El próximo sorteo de la Lotería de Santander se llevará a cabo el viernes 7 de agosto de 2026. En esa fecha, los jugadores volverán a competir por el premio mayor de $6.500 millones, además de los diferentes premios secos que hacen parte del plan de premios de este tradicional juego de azar.

Quienes deseen consultar nuevamente los resultados o revivir la transmisión del sorteo también podrán hacerlo a través de los canales oficiales de la Lotería de Santander.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Santander

Loterías de hoy

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad